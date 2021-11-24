Монгун-Тайгинский район, Тува, , 08:38 — REGNUM В Туве вечером 23 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,5. Эпицентр сейсмососбытия располагался в 10 км восточнее села Мугур-Аксы в Монгун-Тайгинском районе, на глубине 15 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Землетрясение Zeml.info

При этом, как отмечается, местные жители колебания земной поверхности не почувствовали.

«Звонков от населения не поступало. Обследовано 12 СЗО. Объекты жизнеобеспечения населения функционируют в штатном режиме. Жертв и разрушений нет», — отметили в ведомстве.