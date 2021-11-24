Тбилиси, 24 ноября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Контакты между руководством Грузии и представителями России возможны, но для этого необходимо хорошо подготовиться. Об этом в интервью «Общественному телевидению» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

«Я считаю, что для таких прямых контактов, для их организации требуется тщательная подготовка и осмысление. Это должна быть встреча, нацеленная на результат, а не встреча ради встречи», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что к моменту прихода к власти партии «Грузинская мечта» в 2012 году между Россией и Грузией не было никаких контактов. Но с тех пор значительно развились экономические и культурные отношения.

При этом Гарибашвили подчеркнул, что в политическом плане никакого развития отношений не было. По его мнению, этому мешает признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.