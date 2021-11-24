Тампа, США, , 08:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 4:0.

В составе победителей шайбы забросили Зак Богосян (3-я минута), Стивен Стэмкос (27-я), Кори Перри (37-я) и Алекс Барре-Буле (48-я).

Российский защитник «Лайтинг» Михаил Сергачев отличился в матче двумя результативными передачами, его одноклубник — российский голкипер Андрей Василевский, в первый раз в нынешнем регулярном сезоне сыграл «на ноль» и одержал девятую победу в 15 встречах. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Тампа» 27 ноября примет у себя клуб «Сиэтл Кракен», а «Филадельфия» 25 ноября на выезде сыграет с командой «Флорида Пантерз».