Варшава, , 08:35 — REGNUM Спикеры парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии 23 ноября обнародовали совместное заявление по миграционному кризису на белорусско-польской границе. Документ обнародован на сайте польского Сейма.

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«Мы решительно осуждаем инструментализацию нелегальной миграции в политических целях и призываем международное сообщество выступить против этих действий и привлечь режим Александра Лукашенко к ответственности за эти нарушения», — говорится в документе.

Спикеры парламентов требуют «как можно скорее ввести санкции ЕС против лиц и учреждений, связанных с режимом Александра Лукашенко». Они также предложили продлить эти санкции, если официальный Минск продолжит свою незаконную политику.

В документе подчеркнуто, что «власти в Минске несут полную ответственность за кризис на восточной границе Евросоюза».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.