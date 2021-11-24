Барнаул, 24 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выразили сомнение по поводу эффективности кадровой политики властей Алтайского края в вопросах модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба ОНФ.

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«В соответствующей региональной программе модернизации на кадровое обеспечение не заложено вообще ничего. Существует отдельная программа по медицинским кадрам, но ее эффективность, судя по объективной ситуации в здравоохранении региона, тоже сомнительна. Вызывают опасение возможные объединение и оптимизация целого ряда медицинских учреждений Барнаула», — заявили общественники.

Они также обращали внимание властей региона на необходимость обеспечения транспортной доступности медицинских учреждений.

«Алтайский край обладает самой протяженной в России сетью автомобильных дорог и низкой плотностью преимущественно сельского населения (43,6%). В таких условиях отсутствие муниципального и межмуниципального автобусного сообщения становится реальной угрозой для модернизации первичного звена здравоохранения.

Пожилым и малообеспеченным людям, не имеющим собственного автомобиля и возможности оплатить дорогостоящую поездку на такси из своего села до районной больницы, современная медицинская помощь будет недоступна. В региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения не определены органы власти, ответственные за обеспечение транспортной доступности медицинских организаций после модернизации и структурной реорганизации для всех групп населения, в том числе для инвалидов и иных лиц с ОВЗ», — заявили в ОНФ.

Чтобы выявить «острые углы» первичного здравоохранения, общественники проводят анкетирование медицинских работников на платформе «Народный контроль». В ходе онлайн-опроса медикам предлагается ответить на вопросы об удовлетворенности работой, о нагрузке, оценить пользу от внедрения цифровых технологий в здравоохранение.

Отдельный блок анкеты посвящен условиям работы: необходимости ремонта рабочего помещения, здания, закупки и замены медицинского оборудования и автомобилей. Результаты опроса будут обработаны и направлены в правительство России и администрацию президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где смертность от онкологических заболеваний выше среднероссийских показателей, занялись оптимизацией работы Алтайского краевого онкологического диспансера: с 1 января 2021 года сокращается одно из двух торакальных отделений.

Четверо высококлассных хирургов лишились возможности работать по профессии. Им предложили вакансии, среди которых есть даже дворники, но нет ни одной хирургической. Двое уже согласились на перевод в химиотерапевты, один подался в радиологи.

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