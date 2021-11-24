Грозный, , 08:34 — REGNUM В Чечне прошли масштабные учения, в которых приняли участие силовые ведомства региона. В течение трех суток их участники отрабатывали совместные действия вдоль границ региона. Поручение провести такие учения отдал силовикам глава республики Рамзан Кадыров.

Чечня Michael Bushmin

«Руководитель региона поставил задачу отработать взаимодействие между силовиками и изучить обширную приграничную территорию, чтобы в случае необходимости быть в состоянии быстро взять границу под контроль и обеспечить безопасность рубежей страны»,— пишет ИА «Чечня Сегодня.

Кадыров предложил установить по периметру территории Чечни специальные посты, окольцевав субъект РФ так называемыми дозорными точками для «сохранения стабильности на ее территории», говорится в материале ЧГТРК Грозный.

В маневрах принимали участие подразделения МВД, полк полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова, подразделения Росгвардии и 46-й бригады оперативного назначения и другие структуры.