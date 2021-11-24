Оренбург, , 08:32 — REGNUM В Оренбургской области за восемь месяцев 2021 года в рамках работ по искусственному лесовосстановлению работники лесного хозяйства высадили более 3,5 млн саженцев на общей площади более 800 га. Годовой план перевыполнен на 8,3%. Об этом сообщает минприроды региона.

Посадка деревьев Лобачев Владимир

Специалисты отмечают, что высаживались местные породы: сосна, тополь, ясень, вяз. Они отвечают целям лесовосстановления и соответствуют природно-климатическим условиям региона, что значительно упростит условия приживаемости и поспособствует дальнейшему росту культур.

В 2022 году запланировало высадить примерно 4 млн деревьев. Кроме того, в следующем году в регионе обновят лесопожарную и лесохозяйственную технику на 111 млн рублей. Источником финансирования станет федеральный бюджет.

Стоит отметить, общая площадь лесов Оренбургской области составляет 697,4 тыс. га (5,6% общей земельной площади региона). На территории земель лесного фонда Оренбуржья создано 28 лесничеств в границах 35 муниципальных районов.