Кабул, , 08:32 — REGNUM Курс доллара на валютном рынке Кабула снова достиг 95 афгани. По сообщению афганского информационного агентства Shafaqna, во «Дворце принца», главном центре обмена валюты, 23 ноября цена доллара достигла 95,50 афгани. Это самый высокий показатель за два десятилетия.

В последние дни правления предыдущего правительства цена доллара США достигла 95 афгани; но после того, как Центральный банк вложил 10 миллионов долларов в рынок, курс доллара немного упал.

Повышение курса доллара по отношению к афгани напрямую влияет на жизнь и покупательную способность людей и приводит к росту цен на сырье, которое им необходимо, так как импорт сырья осуществляется в долларах.

Доллар вырос по мере распространения бедности и голода.

С падением предыдущего правительства резервы Центрального банка Афганистана в иностранных банках были заморожены, и теперь Афганистан сталкивается с кризисом ликвидности.