Москва, , 08:30 — REGNUM Врачи одиннадцати российских больниц, в том числе главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, направили открытое письмо политикам и артистам, критикующим принуждение к вакцинации от коронавируса. Авторы письма пригласили адресатов в «красные зоны».

Денис Проценко Kremlin.ru

Врачи заявили, что очень заняты борьбой с COVID-19, но готовы найти время, «чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц».

Авторы подчеркнули, что к мнению тех, к кому они обращаются, прислушиваются многие люди. Если артисты и политики изменят свою позицию, то «меньше людей будет умирать».

В числе подписавших письмо — главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода.

Адресовано оно и лидерам КПРФ и «Справедливой России» Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому («Единая Россия»), политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, ряду других деятелей культуры, а также «другим противникам вакцинации».

Отметим, Шукшина ранее заявила, что выступает не против прививки от COVID-19, а против принуждения к ней. Также она полагает, что нужно раскрыть всю информацию о вакцинации.

Политолог Сергей Кургинян, как сообщало ИА REGNUM, в числе прочего обращает внимание на противоречия кампании по вакцинации. Так, учёным известно о более активной мутации штаммов коронавируса из-за вакцинированных носителей, однако бюрократическая система при этом принуждает к поголовной вакцинации, заявлял он.

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