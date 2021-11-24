Королевство Бельгия, , 08:30 — REGNUM Еврокомиссия намерена укрепить возможности государственных органов Украины по обеспечению кибербезопасности, для этого из европейского бюджета будет выделено €1,5 млн. С описанием проекта ознакомился RT.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отмечается в документе ЕК, основная задача проекта заключается в наращивании потенциала Украины в области кибербезопасности «посредством помощи государственной службе специальной связи и защиты информации и министерству цифровой трансформации в приведении их деятельности в соответствие с европейскими и международными стандартами».

Еврокомиссия рассчитывает повысить уровень подготовки украинских госорганов в области управления кибербезопасностью, поскольку в последние годы Украина якобы всё чаще становится объектом кибератак, особенно после «евромайдана» в 2014 году.

«Продолжающийся конфликт на востоке страны, которому в значительной степени поспособствовала Россия, увеличивает риск кибератак как на тактическом, так и на стратегическом уровне», — сообщается в описании проекта.

Как считают в ЕК, хакеры могут атаковать инфраструктуру вблизи линии соприкосновения в Донбассе, а побочный эффект от этого затронет большие группы населения. Кроме того, говорится в документе, в случае эскалации конфликта нападения могут произойти в более широких масштабах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The Telegraph опубликовало выдержки из якобы утекшего в интернет документа, который должны были обсуждать министры ЕС 15 ноября. Документ под названием «Стратегический компас» включает в себя заявления США о том, что Москва якобы наращивает свои силы для очередного «вторжения» на Украину.

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