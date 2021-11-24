24 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 09:25 — REGNUM Согласно отчету по инфляции, подготовленному Группой по анализу инфляции (ENAG), темпы роста индекса потребительских цен в Турции за период в 12 месяцев составили 49,87%. Профессор экономики университета Джона Хопкинса Стив Ханке объявил, что по его подсчетам уровень инфляции в Турции составляет 58,75%. Ханке в своем сообщении в социальных сетях по этому поводу написал следующее:

Василий Верещагин. Нищие в Самарканде (фрагмент). 1870

«Центральный банк (ЦБ) сообщил, что официальный уровень инфляции в Турции в октябре составил 19,89%. Эти цифры не соответствуют действительности. Когда мы используем для расчета высокочастотные данные и принципы ГЧП (модель государственно-частного партнерства), инфляция в Турции составляет 58,75%. Это почти в три раза больше, чем официальный курс, объявленный ЦБ».

Проанализировав эту ситуацию на собрании, оппозиционные партии («Национальный альянс») в своем заявлении сообщили, что в стране следует как можно скорее провести досрочные выборы. В своем выступлении после встречи председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу сообщил:

«На кухне вспыхнул пожар. Турецкая лира рекордно обвалилась, однако нет органа, который мог бы предложить решение. Центральный банк перестал выполнять свою функцию, когда в обычной ситуации он должен был бы заниматься стабилизацией цен, превратившись в институт, который в качестве наблюдателя следит за обесцениванием турецкой лиры и повышением курса иностранной валюты».

В социальных сетях Турции стали обсуждаться вопросы инфляции, роста цен и досрочных выборов.

Депутат РНП от Мерсина Али Махир Башарыр следующим образом комментирует отчет Группы по анализу инфляции (ENAG):

@alimahir: «Согласно ENAG, индекс потребительских цен (ИПЦ) в октябре вырос на 6,90%. Темпы роста ИПЦ за последние 12 месяцев составили 49,87%. Граждане знают о реальных цифрах инфляции! На рынке, на базаре, в магазине чеки соответствующие! Пусть и дальше Институт статистики Турции (TÜİK) продолжает продавать фантазии!»

Стамбул. Турция Дмитрий Буянов © ИА REGNUM

Стив Ханке делится следующей информацией:

@steve_hanke: «Центральный банк Турецкой Республики сообщил об официальной инфляции в Турции в октябре на уровне 19,89% в год. Эта цифра абсолютно НЕВЕРНАЯ. Используя высокочастотные данные и принципы ГЧП, я оцениваю инфляцию в Турции на уровне 58,75% в год, что почти в три раза выше фиктивного официального показателя. Это скорее ежедневная нечестность со стороны президента Эрдогана и Центрального банка Турецкой Республики».

Экономист Танер Унал публикует следующие комментарии:

@TNERUNAL: «Мои дорогие друзья, в момент написания этих строк доллар был около 11,30, и ситуация неопределенная. Доллар растет, процентные ставки падают. Реальная инфляция колеблется в районе 60%, однако продолжается управление восприятием инфляции на уровне 20%».

@TNERUNAL: «Спикеры правительства и публицисты-сторонники правительства заявили, что: «По мере обесценивания турецкой лиры будет увеличиваться экспорт и возникнет активное сальдо». Логически это верно. В стране с национальной экономикой снижение курса иностранной валюты имеет такие последствия. Однако нашей стране больше нечего производить, ее национальная экономика рухнула, она живет за счет импорта, промежуточная промышленность производит промежуточные товары».

Журналист Акиф Йол публикует следующий комментарий:

@akifyol: «Заместитель премьер-министра Нуман Куртулмуш заявил, что минимальная заработная плата будет увеличена на порядок выше уровня инфляции. Какой инфляции? Реальной инфляции? Или инфляции, цифры которой вы сами рисуете? Уровень бедности в стране на уровне в более 10 тысяч турецких лир. Минимальная заработная плата составляет 2800 лир».

Федерация ассоциаций защиты прав трудящихся в своем аккаунте в Twitter публикует следующую информацию:

@iscihaklarider: «Минимальная заработная плата должна определяться на достаточном для жизни уровне из расчета на семью из четырех человек с учетом реальной инфляции, высокой стоимости жизни и черты бедности и должна быть полностью освобождена от налогообложения».

Нищая в Стамбуле (сс) archer10 (Dennis)

Государственный служащий в отставке Метин Топчу публикует следующий ответ:

@topcumetinn: «Что за менталитет правит нашей страной!!! Кроме того, даже неубедительный уровень инфляции, заявленный Институтом статистики Турции (TÜİK), очень высок. Реальный уровень инфляции составляет не менее 40%».

Сотрудник магазина Месут Чакыр публикует следующий комментарий:

@mstcakir: «Ниже прилагаю фотографии обновленных ценников, сделанных сотрудником продуктового магазина. Повышение цен на продукцию составляет более 100%. А говорят, что инфляция составляет 19%… Абсолютно неверно! Согласно этим ценам, реальная инфляция превысила 50%. Мы становимся беднее, вы становитесь беднее, вас делают беднее! Вот такая ситуация».