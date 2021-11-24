Даллас, США, , 08:28 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» уверенно обыграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 24 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Денис Гурьянов в составе хоккейного клуба «Даллас Старз» (сс) China Wong / AHL

Игра проходила на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

У «Старз» заброшенными шайбами отличились финский нападающий Роопе Хинц (11-я минута, в большинстве), Джейсон Робертсон (16-я, в большинстве), российский форвард Денис Гурьянов (30-я) и Люк Гленденинг (49-я).

Автором единственной забитой шайбы «Эдмонтона» стал Райан Маклауд (31-я).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Даллас» 27 ноября примет у себя клуб «Колорадо Эвеланш», а «Эдмонтон» 25 ноября на выезде сыграет с командой «Аризона Койотс».