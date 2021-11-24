Благовещенск, , 08:42 — REGNUM В Амурской области после циклона не возобновились рейсы по тринадцати автобусным маршрутам, один из которых межрегиональный. В Серышевском районе в том числе временно перестали ездить школьные автобусы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября в пресс-службе правительства Амурской области.

Расчистка Транскама ФКУ Упрдор «Кавказ»

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Там пояснили, что циклон уже почти ушёл из Приамурья, но дорожники продолжают убирать образовавшиеся на трассах перемёты. Проезд затруднён на участках 34 дорог региона. Проблемы с транспортным сообщение возникли в Тамбовском, Благовещенском, Ивановском, Октябрьском, Михайловском, Константиновском, Архаринском, Серышевском, Белогорском, Ромненском и Мазановском районах Амурской области. Областные трассы расчищают 150 единиц техники.

«Циклон практически позади, но есть участки, где ночью образовались перемёты, и проезд транспорта стал затруднённым. Дорожные службы работают в несколько смен. В период прохождения циклона производятся работы по обеспечению проезда для транспорта, сейчас подрядные организации приступают к расширению проезжей части, уборке снега с обочин, устранению гололёдных явлений и обработке остановочных карманов. Ликвидация последствий циклона будет вестись до полного обеспечения безопасных условий проезда по дорогам области», — подчеркнул замминистра транспорта области Дмитрий Лучников.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Амурской области пришла к выводу, что мэрия Благовещенска не организовала качественную уборку снега и наледи на дорогах города. Дорогу длиной 400 км убирали всего десять машин, а тротуары — только два трактора. Такое количество техники надзорное ведомство сочло недостаточным.