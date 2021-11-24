Томск, , 08:27 — REGNUM В минувшие сутки улицы Томска от снега расчищали более 140 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 ноября в мэрии города.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«ТомскСАХ» 24 ноября в связи с погодными условиями усилил работу по расчистке улиц. Уборка и вывоз снега производились в дневную и ночную смены силами механизированных звеньев, фронтальных погрузчиков. По всем маршрутам производилось разметание проезжей части.

На 99 участках дорожной сети велась механизированная расчистка перекрестков, проезжей части и тротуаров с помощью тракторов и мини-тракторов. В ручной уборке лестниц, пешеходных переходов и остановок принимали участие 126 человек.

В ближайшие сутки в городе продолжат работу по расчистке дорог. В дневную смену 24 ноября вышло 63 единицы спецтехники.

Напомним, по данным Западно-Сибирского УГМС, днём 24 ноября в Томской области ожидается небольшой, местами умеренный снег.

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