Сеул, 24 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года в Южной Корее на свет появились 21 920 младенцев, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

christianabella Новорожденный

Согласно опубликованным данным, это самый низкий показатель за сентябрь с 1981 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных.

С июля по сентябрь 2021 года суммарный коэффициент рождаемости составил 0,82, что на 0,2 ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель меньше единицы фиксируют в стране четвертый год подряд.

Число смертей, напротив, увеличилось на 5%, до 25 566 человек.

Между тем в стране было зарегистрировано 13 733 брака, что на 10,4% меньше, чем в сентябре прошлого года, а число разводов — на 12,3%, до 8366 случаев.

В третьем квартале 2021 года в стране на свет появились 66 563 младенца, что на 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За аналогичный период времени число смертей увеличилось на 4,7%, до 77 077 человек.