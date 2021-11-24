Кызыл, 24 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле и Кызылском районе, где выявили 24 и 22 новых носителя.

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«Из 60 заболевших мужчин — 26, женщин — 34. По возрасту: детей до 17 лет — 20, от 18 до 49 лет — 28, от 50 до 64 лет — 10, старше 65 лет — 2», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 15 507.

В ковидных стационарах Кызыла, по данным на 24 ноября, лечатся 360 пациентов, в том числе 34 ребёнка и 11 беременных женщин. Состояние 69 больных оценивается, как тяжёлое.

Занятость коечного фонда составила около 68% из 530 коек. На амбулаторном лечении остаются 218 пациентов, в том числе 85 детей и 12 пожилых людей. Лечение на дому проходят 16 больных пневмонией.