Кабул, , 08:24 — REGNUM В первые 100 дней правления нового правительства в Афганистане международные правозащитные организации и учреждения постоянно сообщали о широкомасштабных нарушениях прав человека и прав женщин в стране, а также сообщали о предварительных условиях большинства стран для признания Исламского Эмирата, включая уважение прав человека и вовлечения женщин в правительство. Об этом сообщает Tolonews.

«Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не уважает права женщин, и за это время многие женщины оказались в зажаты в жесткие рамки, и во многих местах им не разрешается покидать жилища без сопровождения мужей или других мужчин-родственников», — сказала Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека.

Также, в составе созданного 16 сентября этого года кабинета министров Исламского Эмирата, не было женщин, и, кроме того, Министерство по делам женщин было переименовано в Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока. Кроме того, двери школ и университетов были закрыты для учителей-женщин и студенток.

«Когда девушки не имеют возможности учиться, женщины — работать, а другие граждане не могут чувствовать себя в безопасности, какое же это правительство?» — сказала Руё Дадрас, бывший пресс-секретарь Министерства по делам женщин.

По данным ООН, в 2021 году 27 процентов членов Палаты представителей (Волуси Джирга (Дом народа) — нижняя палата афганского парламента — прим.), и пятая часть бывших государственных служащих были женщинами, а еще 5 миллионов девочек посещали школу. Но со сменой режима не только большинству женщин запретили продолжать работать в государственных учреждениях, но и судьба старшеклассниц также осталась неясной; проблема вызвала глобальную реакцию.

«Организация Объединенных Наций должна предоставить это кресло тому, кто уважает права всех жителей Афганистана, — сказала Фаузия Куфи, глава партии «Волна трансформации Афганистана». — Об афганских женщинах много говорят, но нас никто не слушает».

Тем не менее, после реакции учениц средней школы, бросающих учебу, министерство образования заявило, что старшие школы теперь открыты для девочек в восьми провинциях.

В то же время, Афганистан в этом году был включен в список авторитарных режимов.

Закрытие Независимой комиссии по правам человека в Афганистане, полевые суды в некоторых провинциях, неопределенное положение студентов государственных университетов, ограничения деятельности женщин, подавление вооруженными силами гражданских протестов и угрозы правозащитников — это другие проблемы с правами человека, вызывающие беспокойство мирового сообщества.

«Мы не избежали сложных взаимоотношений с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказала Дебора Лайнс, специальный посланник ООН по Афганистану. — Особенно в вопросах прав этнических меньшинств, прав женщин, образования девочек и отсутствия инклюзивного правительства. У нас есть сообщения о жертвах среди гражданского населения. Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто признавал, что совершал ошибки, и обещал принять меры».

Но что Исламский Эмират думает о ситуации с правами человека за эти 100 дней?

«Исламский Эмират Афганистана работет над созданием хороших условий для женщин, а также хороших условий труда», — сказал Инамулла Самангани, заместитель официального представителя Исламского Эмирата.