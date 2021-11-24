Киев, 24 ноября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о продлении действия особого статуса Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Gov.ua Верховная рада Украины

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Уточняется, что законопроект № 6342 был внесён 33 народными депутатами, большинство из которых от президентской фракции «Слуга народа». Напомним, действие закона заканчивается 31 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, закон об особом статусе Донбасса Рада приняла ещё в 2014 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как части Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после госпереворота на Украине. Однако он так и не был введён в действие.

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Закон предусматривает особый порядок местного самоуправления «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». В документе прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Но выборы так и не состоялись, а особый статус для ДНР и ЛНР остался на бумаге.

Действие закона Верховная рада неоднократно продлевала.