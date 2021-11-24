Иркутск, 24 ноября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Сибирский полпред Анатолий Серышев 24 ноября прибыл в Иркутскую область. С губернатором Игорем Кобзевым он обсудил выполнение мероприятий ряда нацпроектов, строительство детских садов, вопросы экологии, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Sfo.gov.ru Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев

Рассматривались перспективные инфраструктурные проекты: строительство аэропортов в Иркутске и Бодайбо, газификации населенных пунктов. Среди других тем встречи — восстановление после наводнения, прохождение в регионе отопительного сезона, строительство соцобъектов, обеспечение жильем детей-сирот, решение проблемы «обманутых дольщиков», распространение коронавирусной инфекции и меры по борьбе с ней, темпы вакцинации населения.

В планах полпреда — проведение совещания по вопросам ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске.

Кроме того, полномочный представитель главы государства в Тулуне оценит результаты работ по восстановлению пострадавшего от наводнения жилья и социальных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента РФ Анатолий Серышев был назначен полномочным представителем главы государства в Сибирском федеральном округе 12 октября. Ранее этот пост занимал Сергей Меняйло, который в апреле 2021 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Северная Осетия.

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