Вашингтон, 24 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Администрации экс-президента США Дональда Трампа удалось наладить хорошие отношения с руководством Китая и России. Соответствующим мнением поделился сам политик 23 ноября в интервью телеканалу Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По мнению Трампа, во время его президентства «Россия не представляла угрозы». Экс-глава Белого дома заявил, что он накладывал санкции на Россию «как никто другой» до него и «положил конец» российскому трубопроводу «Северный поток — 2».

Кроме того, комментируя свои отношения с Москвой и ситуацию на Украине, Трамп указал, что он «не собирается биться за Украину, так как они должны сами постоять за себя».

По поводу взаимоотношений с Китаем Трамп отметил, что во времена, когда он был главой Белого дома, «над Тайванем не летали бомбардировщики», так как лидер Китая Си Цзиньпин понимал, что на такой шаг он не может пойти.

Экс-американский лидер добавил, что он «отлично ладил» с российским президентом Владимиром Путиным и с лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп осудил решение действующего американского лидера Джозефа Байдена использовать нефтяные резервы.