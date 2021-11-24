Благовещенск, , 08:23 — REGNUM В арбитраж Амурской области поступил банкротный иск от налоговой службы, адресованный теплоснабжающей компании из пгт. Архары — ООО «Архаринская теплоснабжающая компания». Дело пока к производству не принято и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск от ФНС России Управления по Амурской области подан 24 ноября 2021 года. При этом заявление идёт с пометкой — «о признании отсутствующего должника банкротом». Сумма исковых требований от налогового органа составляет 6 103 989,77 рубля. Третьим лицом в спор приглашен директор и владелец компании — Денис Сажнов.

Ранее к ООО имела финансовые претензии компания «Амурэнергосбыт», подавшая несколько исков из-за долгов за потреблённую электрическую энергию.