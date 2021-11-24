Благовещенск, 24 ноября 2021, 08:23 — REGNUM В арбитраж Амурской области поступил банкротный иск от налоговой службы, адресованный теплоснабжающей компании из пгт. Архары — ООО «Архаринская теплоснабжающая компания». Дело пока к производству не принято и дата заседания не назначена, передаёт ИА REGNUM.
Иск от ФНС России Управления по Амурской области подан 24 ноября 2021 года. При этом заявление идёт с пометкой — «о признании отсутствующего должника банкротом». Сумма исковых требований от налогового органа составляет 6 103 989,77 рубля. Третьим лицом в спор приглашен директор и владелец компании — Денис Сажнов.
Компания-ответчик была создана в сентябре 2016 года. На предприятии на начало 2021 года числились почти 80 сотрудников. Общество работает в сфере производства пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
Ранее к ООО имела финансовые претензии компания «Амурэнергосбыт», подавшая несколько исков из-за долгов за потреблённую электрическую энергию.