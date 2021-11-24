Астана, 24 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Дефицита иностранной валюты в обменных пунктах Казахстана нет. Об этом 24 ноября сообщила журналистам зампредседателя Национального банка республики Алия Молдабекова.

George Carter Доллары

Она отметила, что в стране в последнее время вырос спрос на доллары США не только со стороны юридических лиц, которые готовятся к завершению финансового года, но и со стороны населения. Это объясняется ослаблением казахской валюты тенге.

«Увеличение спроса привело к увеличению разницы (спреда) между курсами валют на бирже и курсами валют в обменных пунктах, но отмечу, что нехватки наличных долларов не наблюдается», — сказала Молдабекова.

Она сообщила, что обычно обменные пункты в Казахстане в месяц в среднем приобретают у банков $280 млн, но в октябре этот показатель вырос до $380 млн. Молдабекова также подчеркнула, что курс валют в пунктах обмены валюты устанавливают самостоятельно.

Стоит отметить, что в январе 2020 года в Казахстане ужесточили требования к пунктам обмена валюты. С тех пор их количество в стране сократилось на 40%.