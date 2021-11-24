Оренбург, 24 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области задержаны две девушки, которые подозреваются в незаконном обороте крупной партии наркотиков. 20-летняя студентка и ее 18-летняя приятельница попались с поличным. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Изъятые свёртки с наркотиком

В ведомстве отметили, что полицейские получили оперативную информацию о планируемом сбыте партии запрещённого вещества. При задержании у девушек изъяли 390 свёртков с героином. Кроме того, во время обыска по месту жительства подозреваемых обнаружили ещё 400 свёртков.

Установлено, что наркосбытчицы в Москве приобрели более 500 граммов героина, на попутных машинах привезли наркотик домой и планировали сбывать через тайники на территории Оренбурга, Орска и Магнитогорска Челябинской области.

В отношении девушек избрана мера пресечения — домашний арест. Уголовное дело возбуждено по саттье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).