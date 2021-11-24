Вашингтон, 24 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что возглавляемая им администрация смогла установить хорошие отношения с Россией и Китаем. Он заявил об этом 24 ноября в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Если посмотреть на Россию, то она не представляла угрозы. Когда я был там (в Белом доме), мы неплохо ладили с Россией», — сказал он.

При этом бывший американский лидер отметил, что он ввел в отношении России столько санкций, сколько ни один президент США до него и добавил, что считает, что он «положил конец» трубопроводу «Северный поток — 2».

Кроме того, Трамп, говоря об российско-американских отношениях, упомянул Украину и указал, что он в своем время «сказал кое-что» украинским властям.

«Я не собираюсь биться за Украину — они должны сами постоять за себя», — подчеркнул он.

«Посмотрите на Китай: когда я был на посту, над Тайванем не летали бомбардировщики. Председатель (КНР) Си (Цзиньпин) понимал, что не может пойти на это», — также добавил бывший американский президент.

«Я отлично ладил и с председателем Си, и с президентом (России Владимиром) Путиным, и это хорошо», — заключил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США пригласили 110 стран на «Саммит за демократию», но не Россию и Китай.