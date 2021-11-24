Стерлитамак, Башкирия, , 08:28 — REGNUM Организовать экологический контроль на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» поручил чиновникам премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на выездном заседании правительства региона по вопросам социально-экономического развития города Стерлитамака. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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«Одну из двух станций контроля за атмосферным воздухом мы разместим в Стерлитамаке», — приводит пресс-служба слова Назарова, который отметил, что город является крупным промышленным центром, в котором очень развит нефтехимический комплекс, именно поэтому вопросы экологии для жителей очень важны.

Сообщается, что каждый год в атмосферу Стерлитамака выбрасывается около 50 тысяч тонн различных загрязняющих веществ. В связи с этим город находится на втором месте после Уфы по объему выбросов.

«Так или иначе крупные предприятия сейчас активно вовлекаются в процесс снижения ущерба окружающей среды. Например, БСК выделяет 500 млн рублей на экологические проекты. Необходимо, чтобы и остальные предприятия поддержали эту инициативу», — приводит пресс-служба слова премьер министра правительства региона.

Отмечается, что сейчас воздух в Стерлитамаке анализируется на двух автоматизированных станциях контроля УГАКа и пяти стационарных постах Башгидромета. При этом в 2019 году была закуплена передвижная экологическая лаборатория для Стерлитамакского подразделения УГАКа для оперативного реагирования на экстренные ситуации.