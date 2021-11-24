Москва, 24 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 ноября закрылись ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 3,50%, до $82,25. Рост нефтяных котировок начался после заявления президента США Джо Байдена, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Павел Редин ИА Красная Весна Нефтедобыча

Байден заявил о решении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Наряду с заявлением США, о продажах нефти из стратегических запасов могут Индия, Китай и Япония.

По идее цена должна была упасть от увеличения предложения нефти на рынке, а она выросла.

В ОПЕК заявили, что в любой момент могут пересмотреть объемы добычи в сторону снижения по ранее заключенному соглашению. Возможно, участники рынка рассчитывали на больший объем продажи нефти.

Сегодня, 24 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $82,27. Покупатели смогли отбиться от поддержки $78.

Теперь им осталось закрепить цену выше $83,40. Перед новым повышением ожидается снижение до $80,90 за баррель в рамках коррекции.

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