Сантьяго, 24 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Нижняя палата (депутатов) парламента Чили 23 ноября одобрила законопроект, который позволяет однополым парам не только вступать в брак, но и усыновлять детей. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

geralt Однополая любовь

По её данным, за данную инициативу проголосовал 101 депутат, против проголосовали 30, ещё двое воздержались.

пресс-служба палаты депутатов парламента Чили «Цель законопроекта, одобренного сегодня палатой депутатов и переданного на третье рассмотрение в Сенат, заключается в разрешении вступать в брак однополым парам и регулировании прав и обязанностей, которые они приобретают в случае его заключения».

В Чили с 2015 года уже действует норма, разрешающая однополым парам вступать в гражданский брак. Новый законопроект должен полностью уравняет их в правах с гетеросексуальными парами. Это в полной мере касается и вопросов усыновления, которое для гомосексуальных пар в настоящее время формально запрещено.

Напомним, что в Латинской Америке однополые браки уже разрешили в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Эквадоре, Коста-Рике, Уругвае, а также в ряде штатов Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Сенат Чили одобрил законопроект, согласно которому в республике разрешаются однополые браки и усыновление детей такими семьями.

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