Ульяновск, 24 ноября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области принят план реализации стратегии развития местного самоуправления. Он утверждён на XXII сессии Совета региональных, местных властей и сообществ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Заседание прошло в очном и заочном форматах с приглашением представителей Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, главы администраций муниципальных образований и местных депутатов.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, приветствуя участников, напомнил, что «ключевая задача власти — слышать мнение жителей из каждого уголка» региона. И эту работу совет и местные органы власти должны актуализировать, чтобы он стал «ближе к решению проблем населения».

«Важно, чтобы на уровне муниципалитетов формировалась повестка, лоббирующая интересы жителей. Нашими приоритетами должны стать динамичное развитие муниципальных образований, грамотное использование их потенциала и пополнение бюджета», — поставил задачу Алексей Русских.

Он также подчеркнул важность создания равных возможностей для жителей при реализации политических, социально-экономических прав.

Указанные выше направления включены в план реализации стратегии развития местного самоуправления и муниципальной политики, который подписал губернатор.

Председатель правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский отметил активное участие Алексея Русских в формировании повестки работы областного совета муниципальных образований. И выразил уверенность в том, что глава региона понимает проблематику муниципалитетов, «внимательно относится к мнению жителей», заявив о своей поддержке ульяновских властей.

По словам Цецерского, принятая стратегия развития местного самоуправления — «единственная среди советов муниципальных образований в России». И проделанная работа вызывает «большое уважение»:

"Ульяновская область находится в особом приоритете благодаря активной деятельности на федеральном уровне».

Ulgov.ru Сессия Совета региональных, местных властей и сообществ в Ульяновской области

В числе приоритетных задач была обозначена синхронизация работы региональных и муниципальных властей с повесткой федерального центра. Одной из центральных тем заседания также стала реформа предоставления государственных и муниципальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области был утверждён план цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. В нём представлено 14 отраслей, в том числе шесть определены Минцифрой России в качестве обязательных. В стратегию включён 71 проект, из них 46 — региональных.