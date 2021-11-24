Владивосток, , 11:50 — REGNUM Во Владивостоке в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году комплексно отремонтировано семь улиц, сообщили 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дорога Pxhere.com

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Новую жизнь получили улицы: Ладыгина, Окатовая, Харьковская, Бородинская, Посьетская, Адмирала Захарова и Ватутина.

При проведении комплексного ремонта дорог был уложен в два слоя асфальт на проезжей части, благоустроены пешеходные зоны, установлены новые остановочные павильоны, отремонтированы сети ливневой канализации и инженерных коммуникаций, восстановлены лестницы и подпорные стены, установлены новые дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесена разметка.

Специалисты городского управления дорог и благоустройства завершают подготовку документов для включения ряда улиц в нацпроект на 2022 год.

«Именно наличие и качество дорожно-транспортной инфраструктуры определяют возможность и удобство пользования автодорогами — то есть решают те задачи, для которых разрабатывались национальные проекты. Поддержание темпов строительства и ремонта дорог — это один из драйверов нашей экономики. Одна из основных целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — это обеспечение качественно нового уровня дорожной инфраструктуры. Необходимо повысить безопасность движения, обновить общественный пассажирский транспорт в городах, синхронизировать разные нацпроекты, программы ремонта и благоустройства. При этом необходимо сосредоточиться на результатах, которые непосредственно влияют на улучшение жизни людей», — отметил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге досрочно завершился капитальный ремонт улицы Володарского.