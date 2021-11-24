Тбилиси, 24 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В настоящее время отсутствуют условия для прямых контактов руководства России и Грузии, сообщил 23 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью грузинскому «Первому каналу».

ITU Pictures Ираклий Гарибашвили

«Для таких прямых контактов, для попыток их организации необходимы хорошая подготовка и осмысление. Это должна быть встреча, ориентированная на результат, а не встреча для встречи», — объяснил он.

Гарибашвили напомнил, что Грузия и Россия могут вести переговоры в женевском формате по безопасности и стабильности в Закавказье, образованном после прекращения огня в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, а также по линии экономического сотрудничества. Однако двухсторонняя встреча на высшем уровне, по его словам, должна быть подготовлена соответствующим образом.