Москва, 24 ноября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Торги по рублю 23 ноября открылись снижением на фоне сохраняющихся геополитических рисков. Но на американской сессии он укрепился на дорожающей нефти. Баррель нефти Brent подорожал на 3,50%, до $82,25, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Нефть подскочила после решения Джо Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. По идее цена должна была упасть от увеличения предложения нефти на рынке, а она выросла.

В ОПЕК заявили, что в любой момент могут пересмотреть объемы добычи в сторону снижения по ранее заключенному соглашению.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,74%, до 74,27 руб., евро/рубль — на 0,42%, до 83,50 руб., фунт/рубль — на 0,27%, до 99,06 руб

Сегодня, 24 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $82,27. Рубль открылся небольшим снижением. Негатива всем валютам EM добавляет ситуация с турецкой лирой, которая вчера подешевела на 13%, до 12,5 лир. Сначала года турецкая валюта ослабилась на 77%.

В Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры, протестующие выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития.

Стоимость страхования рисков по суверенному долгу Турции резко возросла. Пятилетние свопы на дефолт по кредиту страны увеличились до 443 базисных пунктов против 287 в феврале.

У рубля свои проблемы, поэтому на фоне сохраняющихся геополитических рисков цена может спокойно вернуться к уровню 75 руб. Текущий курс на сегодняшний день 74,36 руб./доллар.

Уровень 74 руб./доллар выступает поддержкой. При сохранении положительной динамики по нефти по паре доллар/рубль ожидается движение в диапазоне 74,00−75,20 руб./доллар.

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