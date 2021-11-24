Москва, 24 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Якутии аномально теплая погода, при которой температура воздуха будет на 4−8 градусов выше нормы, сохранится в течение ближайшего времени. Об этом 24 ноября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Pavel Kazachkov Якутия

«Супертеплая погода в Якутии (наблюдается) уже длительное время. И это будет продолжаться — до конца недели температура будет на 4−8 градусов выше нормы», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что в этот период дневная температура воздуха будет составлять −16… −20 °C и ночная −22… −27 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что резкое похолодание сразу на 9−12 градусов ожидает Омскую, Томскую и Новосибирскую области в конце текущей недели.