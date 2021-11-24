Благовещенск, 24 ноября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Обучающихся в Амурском государственном университете обязали дежурить на входе в вуз с целью проверки QR-кодов. Эту систему вводит руководство учреждения, дежурство будет продолжаться с 07:55 до 15:00, сообщило Амур.инфо.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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Студентов обязуют проверять температуру, QR-код, результат ПЦР-теста и удостоверение личности. Они должны будут сами составить график дежурств на декабрь, январь, февраль и отправить его в деканат.

Обучающиеся переживают, что из-за отсутствия на лекциях в связи с дежурствами у них ухудшится успеваемость. У них есть также опасения за своё психологическое и физическое здоровье.

«Представим ситуацию, что приходит не совсем согласный с этой системой человек, а его просят предоставить код или результат теста вместе с удостоверением личности. Хорошо если в зубы не прилетит, но ведь возможно и психологическое давление, словесное унижение и так далее. Не любой взрослый человек, для которого это является работой, выдержит, а тут студенты», — поделились своими опасениями обучающиеся.

Как сообщало ИА REGNUM, свободный доступ в вузы Приамурья будет закрыт с 1 декабря. С этой же даты без QR-кодов перестанут пускать в банки. С 18 октября аналогичные ограничения введены в столовых, кафе и ресторанах, с 1 ноября — в музеях, спортивных учреждениях, кинотеатрах, театрах, концертных залах, филармониях и библиотеках, с 15 ноября — в парикмахерских, соляриях, салонах красоты.