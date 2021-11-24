Пермь, 24 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Пермском крае растет заболеваемость ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 14,7%. Об этом сообщает издание «КП-Пермь» со ссылкой на Управление Роспотребнадзора.

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За неделю (8−15 ноября) в регионе фиксировали 18 180 случаев ОРВИ, а за период 15 — 22 ноября — уже 19 628 факта. За прошлую неделю на карантин по ОРВИ закрыли закрыли 24 класса в 33 образовательных учреждениях и 48 групп в 79 детских садах.

Напомним, ранее Роспотребнадзор отмечал, что превышение эпидемического порога в Пермском крае произошло только среди взрослого населения