Токио, 24 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Совместное патрулирование военно-воздушных сил Китая и военно-космических сил России в Азиатско-Тихоокеанском регионе может являться «демонстрацией против Токио». Об этом заявил японский министр обороны Нобуо Киси, 23 ноября передал телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По мнению главы ведомства, «нет сомнений, что обстановка с безопасностью вокруг Японии усугубляется». Киси подчеркнул, что эта ситуация вызывает «серьезную обеспокоенность». Он также отметил, что невозможно игнорировать существование потенциала дальнейшего укрепления военного сотрудничества между Россией и Китаем. Министр добавил, что Япония продолжит «пристальное наблюдение за действиями указанных стран и предпримет все необходимые меры, чтобы повысить свою обороноспособность».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября министры обороны РФ и КНР Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ подписали дорожную карту развития военного сотрудничества двух государств на период с 2021 по 2025 годы.

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