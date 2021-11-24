Япония назвала «демонстрацией против Токио» патрулирование России и Китая
Токио, 24 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Совместное патрулирование военно-воздушных сил Китая и военно-космических сил России в Азиатско-Тихоокеанском регионе может являться «демонстрацией против Токио». Об этом заявил японский министр обороны Нобуо Киси, 23 ноября передал телеканал NHK.
По мнению главы ведомства, «нет сомнений, что обстановка с безопасностью вокруг Японии усугубляется». Киси подчеркнул, что эта ситуация вызывает «серьезную обеспокоенность». Он также отметил, что невозможно игнорировать существование потенциала дальнейшего укрепления военного сотрудничества между Россией и Китаем. Министр добавил, что Япония продолжит «пристальное наблюдение за действиями указанных стран и предпримет все необходимые меры, чтобы повысить свою обороноспособность».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября министры обороны РФ и КНР Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ подписали дорожную карту развития военного сотрудничества двух государств на период с 2021 по 2025 годы.
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