Уфа, 24 ноября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Ушла из жизни председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова. Об этом 24 ноября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов республики.

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«В Уфе накануне ночью после продолжительной болезни ушла из жизни председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова», — сообщает издание.

По предварительным информации, она умерла в результате тяжелых последствий от COVID-19.

Земфира Латыпова была главой Верховного суда Башкирии с апреля 2019 года. Начала работу в судебной системе в 1982 году. С 1988 года работала судьей Верховного суда республики.