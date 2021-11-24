Медногорск, Оренбургская область, 24 ноября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Медногорский МСК (предприятие металлургического комплекса УГМК) завершает работы по модернизации узла выгрузки на участке брикетирования медеплавильного цеха.

Фото: Пресс-служба ММСК На ММСК

Обжиговое отделение по переработке клинкера и концентрата участка брикетирования медеплавильного цеха предназначено для производства сульфидных брикетов. Медные концентраты подвергают окускованию на прессах «Кёпперн» с получением брикета однородного состава и геометрически правильной формы, которые затем используются в шахтных печах медеплавильного цеха. Производительность участка брикетирования составляет до 800 тонн в сутки.

В ходе модернизации узла выгрузки брикета была смонтирована новая галерея, установлены шесть новых конвейеров, изготовленных на Калужском заводе конвейерного оборудования, произведен монтаж трех новых бункеров, выполнено устройство подъездных железнодорожных путей.

«Кроме этого силами ремонтной службы комбината и подрядной организации на участке брикетирования был выполнен капитальный и текущий ремонт первой и второй технологической линии с полной заменой корпуса сушильной печи №1, установкой новой футеровки и заменой перемешивающих лопастей. Произведен ремонт двух прессов «Кёпперн», шнекового смесительного оборудования и винтового конвейера», — рассказывает главный механик ММСК Виктор Косенко.

Целью модернизация явилось уменьшение перепадов высот при транспортировке товарного брикета и снижение количества оборудования, что в свою очередь снизило нагрузку на работников при эксплуатации и ремонте техники.

«Технологический процесс изготовления брикетов из медных концентратов предусматривает использование связующего элемента (лигносульфонат). Именно этот цементирующий раствор определяет качественный показатель брикета на прочность, чтобы сохранить целостность его формы в ходе перегрузов по конвейерным лентам и перевозкам железнодорожным транспортом до медеплавильного цеха», — рассказывает главный инженер ММСК Тимофей Абуркин.

Добавим, что экономия при производстве брикета из связующего, произведенного в ООО «Карелия Палп», составит порядка 17 млн рублей в год. Так, если до модернизации узла разгрузки на одну тонну брикета использовалось 95 кг связующего элемента, то с вводом в эксплуатацию обновленного узла расходы связующего уменьшились на 5%. Еще 9,2 млн рублей в год составит экономия затрат на эксплуатацию и ремонт ленточных конвейеров, галереи и узла выгрузки.

Реализация проекта «Техническое перевооружение МПЦ. Изменение узла выгрузки брикета» проходило в два этапа с 2021 по 2022 годы. Общая сумма капитальных затрат на реализацию проекта составила порядка 97 млн рублей (без НДС). Из них 62 млн рублей освоено в текущем году.

Напомним, что ожидаемые затраты ММСК на капитальное строительство в 2021 году составят 334 млн рублей. Среди самых крупных объектов — новое железнодорожное депо, сдача которого планируется в декабре.