Токио, , 07:56 — REGNUM В японском городе Ятоми, расположенном в префектуре Айти в центральной части страны, врачи констатировали смерть школьника, на которого напал школьник из параллельного класса. Об этом 24 ноября сообщает телеканал NHK.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Предполагается, что между 14-летними подростками произошла ссора, в ходе которой один из них ударил второго ножом в живот. В настоящее время убийца задержан полицией, которая его допрашивает.

Как сообщало ИА REGNUM, в японском городе Ятоми ученик средней школы ударил одноклассника ножом.

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