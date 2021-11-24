Челябинск, 24 ноября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Челябинской области задержали женщину, которая расплатилась за детские вещи билетами «банка приколов». Об этом сообщает региональный главк МВД.

40.мвд.рф Билеты «Банка приколов»

Преступление было совершено в Миассе. Гражданка 1987 года рождения расплатилась в одном из магазинов. Под подозрение попала жительница Верхнеуральского района, ранее неоднократно судимая. Силовикам она пояснила, что приехала в Миасс специально для того, чтобы купить разные товары с помощью ненастоящих денежных билетов.

Теперь ей грозит до двух лет колонии. Её обвиняют в мошенничестве.