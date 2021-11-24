Владивосток, 24 ноября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Приморья на очередном заседании 24 ноября приняли в трёх чтениях законопроект об ускорении процесса передачи квартир детям-сиротам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аппарата ЗС ПК.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Читайте также: В бюджете Колымы не хватает денег на жильё для детей-сирот

Отмечается, что на данный момент процесс заключения договора с детьми-сиротами с момента включения приобретенных жилых помещений в специализированный жилищный фонд Приморья занимает 67 дней. Принятие законопроекта сократит его до 38 дней, так как позволит ускорить процедуру распределения квартир и заключения договоров найма специализированных жилых помещений.

В частности, губернатор Олег Кожемяко предложил исключить обязанность минобразования края направлять в органы местного самоуправления извещения о планируемом распределении квартир. При этом сведения о включении квартир в специализированный жилищный фонд поступают в министерство образования и муниципалитеты, что даст возможность местным властям приступить к распределению квартир немедленно.

Кроме того, сокращаются сроки для межведомственного взаимодействия между органами, которые участвуют в процедуре распределения и предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда региона.

Законопроектом также конкретизируется вид приобретаемого на средства сертификата жилого помещения (квартира, жилой дом, часть жилого дома). При этом разъясняется, что для детей-сирот не может приобретаться жилое помещение в виде комнаты или части квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Магаданской области на 2022 год принят с дефицитом в 2,3 млрд рублей. Доходы казны, как ожидается, составят 41,7 млрд рублей, расходы — 44 млрд.