Москва, 24 ноября 2021, 07:56 — REGNUM Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» объявил открытый конкурс, в рамках которого будет выбран исполнитель для подготовки опытно-конструкторской работы по теме «Строительство, испытания, сдача опытного образца (головного) отечественного обитаемого подводного аппарата. Итоги тендера подведут 15 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Исследование
Исследование
cdc.gov

Максимальная стоимость контракта составит 1 282 875 635,54 рубля. Работы должны быть выполнены до 30 августа 2023 года, но участникам закупки предлагается выступить с инициативой «по сокращению длительности выполнения работ».

Проект имеет шифр «ОПА-Верфь». Судя по данным из техзадания, использовать аппарат планируют для работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов.

В техническом задании уточняется, что предлагаемая конструкция и материалы должны обеспечивать срок службы корпусных конструкций, бортовых систем аппарата — не менее 25 лет, обитаемого прочного корпуса — не менее десяти лет, а назначенный ресурс аппарата до заводского ремонта должен быть не менее 12 тыс. часов.