Москва, 24 ноября, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» объявил открытый конкурс, в рамках которого будет выбран исполнитель для подготовки опытно-конструкторской работы по теме «Строительство, испытания, сдача опытного образца (головного) отечественного обитаемого подводного аппарата». Итоги тендера подведут 15 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Максимальная стоимость контракта составит 1 282 875 635,54 рубля. Работы должны быть выполнены до 30 августа 2023 года, но участникам закупки предлагается выступить с инициативой «по сокращению длительности выполнения работ».

Проект имеет шифр «ОПА-Верфь». Судя по данным из техзадания, использовать аппарат планируют для работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов.

В техническом задании уточняется, что предлагаемая конструкция и материалы должны обеспечивать срок службы корпусных конструкций, бортовых систем аппарата — не менее 25 лет, обитаемого прочного корпуса — не менее десяти лет, а назначенный ресурс аппарата до заводского ремонта должен быть не менее 12 тыс. часов.