* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 07:52 — REGNUM *Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создал специальный комитет для пересмотра банковского законодательства страны и установления исламского банкинга в Афганистане.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», 23 ноября состоялось заседание Центрального банка Афганистана, на котором были рассмотрены законы, указы, инструкции и законопроекты, касающиеся Центрального банка.

Встреча под председательством Нурахмада Ага, первого заместителя управляющего Центрального банка, поручила министерствам и ведомствам правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пересмотреть законы, указы, инструкции и законопроекты предыдущего правительства.

Согласно заявлению Центрального банка Афганистана, это было сделано для того, чтобы найти возможные несоответствия между существующими законами и религиозными и административными вопросами действующего правительства, дополнительный отчет встречи будет направлен в кабинет министров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Стоит отметить, что на встрече присутствовали руководители и отделений Центрального банка Афганистана, которые также высказали свое мнение по данному поручению.

По итогам встречи был сформирован совместный комитет, возглавляемый Департаментом по правовым вопросам, в который входят Департамент банковского надзора, Департамент развития исламского банкинга и финансовых услуг, Департамент банковских операций, Департамент человеческих ресурсов, Департамент финансовой информации и Финансовый отдел.