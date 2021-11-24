Хабаровск, 24 ноября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке паспорта готовности к отопительному сезону 2021−2022 годов в Забайкалье и Еврейской АО не получили по восемь муниципальных образований, в Приамурье — 11. На Колыме до сих пор не завершены работы по ремонту котельного оборудования и испытанию электроустановок. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина по вопросам состояния законности при подготовке и прохождении отопительного периода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Генпрокуратуры по ДФО.

Alexey Ivanov Котельная

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При подготовке к отопительному сезону прокуроры выявили более восьми тысяч нарушений законодательства, к дисциплинарной ответственности привлекли более одной тысячи лиц. Несмотря на это на объектах ЖКХ произошло уже около 800 технологических сбоев. Наибольшее их количество зафиксировано в Приамурье — 257, и в Якутии — 211.

Прокуроры дальневосточных регионов возьмут на личный контроль качество прохождения отопительного периода. Помимо этого, Дмитрий Демешин потребовал разобраться почему муниципалитеты не исполнили требования контролирующих органов и не получили паспорта готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в котельной города Облучье привёл к понижению температуры воздуха в четырёх жилых домах и одном социальном учреждении. Причиной ЧП стал несвоевременный ремонт вспомогательного оборудования.