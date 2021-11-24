Новосибирск, 24 ноября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Вынесен приговор бывшему директору Новосибирского промышленно-энергетического колледжа. Он признан виновным в получении взятки с вымогательством в крупном размере. Об этом сообщило региональное управление СКР.

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Установлено, что с апреля по май 2020 года одна из подрядных организаций за счёт бюджетных денежных средств для колледжа выполнила строительно-ремонтные работы. По их завершению фигурант по делу потребовал от представителя подрядной организации передать ему взятку в размере 241 тыс. рублей за оплату выполненных строительных работ, а также обустроить фундамент на дачном участке подсудимого. Взятка была дана в качестве отката за заключение государственных контрактов.

Подрядчик обратился в УФСБ России по Новосибирской области. В итоге он передал сотруднику колледжа 50 тыс. рублей, после чего при получении оставшейся 191 тыс. рублей подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы без штрафа в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанных с осуществлением функций руководителя образовательного учреждения, на четыре года.