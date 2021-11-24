Ульяновск, 24 ноября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области при росте темпов вакцинации от COVID-19 растёт число проходящих ревакцинацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По оперативной информации властей, которая была представлена на заседании штаба по развитию региона, повторную вакцинацию (ревакцинацию) прошли 36 908 жителей области.

«Параллельно идёт прививочная кампания против гриппа, процедуру уже сделали 468 552 человека», — сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков.

По его словам, «через полгода уровень антител у привитых снижается, а значит, повышается вероятность заболеть». Об этом министр заявил, ссылаясь на наблюдения. И напомнил, что для ревакцинации используются все зарегистрированные отечественные препараты, но «лучше всего подходит «Спутник Лайт».

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Напомним, в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 535 090 человек, из них заверили вакцинацию 365 104 жителя. По данным на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета в регионе составлял 53,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области привитые от ковида получают QR-код, который является цифровым пропуском в торговые центры, кафе, рестораны, кинотеатры, спортивные и культурные учреждения.