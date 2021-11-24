Ревакцинацию от ковида прошли почти 37 тыс. жителей Ульяновской области
Ульяновск, 24 ноября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области при росте темпов вакцинации от COVID-19 растёт число проходящих ревакцинацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.
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По оперативной информации властей, которая была представлена на заседании штаба по развитию региона, повторную вакцинацию (ревакцинацию) прошли 36 908 жителей области.
По его словам, «через полгода уровень антител у привитых снижается, а значит, повышается вероятность заболеть». Об этом министр заявил, ссылаясь на наблюдения. И напомнил, что для ревакцинации используются все зарегистрированные отечественные препараты, но «лучше всего подходит «Спутник Лайт».
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Напомним, в Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 535 090 человек, из них заверили вакцинацию 365 104 жителя. По данным на 19 ноября, уровень коллективного иммунитета в регионе составлял 53,2%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области привитые от ковида получают QR-код, который является цифровым пропуском в торговые центры, кафе, рестораны, кинотеатры, спортивные и культурные учреждения.