Челябинск, 24 ноября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Челябинской области таможенники задержали контрафактную посуду на 16 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в Челябинской таможне.

Ctu.customs.ru На таможне

Всего с товарным знаком «Zepter» они обнаружили 1658 единиц продукции. Их везли из Казахстана в двух транспортных средствах. В ходе досмотра возле города Троицка таможенные инспекторы усомнились в оригинальности этой посуды, и официальный представитель правообладателя подтвердил их подозрения.

Контрафактный товар уже изъяли сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте. Силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновным грозит до двух лет колонии.