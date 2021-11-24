Оренбург, 24 ноября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Бывший депутат Законодательного собрания Оренбургской области Владимир Фролов обратился к Заксобранию нового созыва с просьбой отклонить законопроекты о QR-кодах. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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Политик отметил, что многие жители региона воспринимают действия нынешней власти как сегрегацию в обществе на привитых и непривитых, ограничения прав и свобод последних под предлогом безопасности первых. Фролов заявил, что выступал и выступает против введения OR-кодов и ограничений конституционных прав граждан на передвижение и посещение общественных мест, против информационной истерии и мракобесия, развязанных властью под предлогом пандемии коронавируса и разрушающих психологическое, нравственное равновесие душевных сил человека.

«Требую от вас учёта настроения большинства ваших избирателей — жителей области при принятии решения 25 ноября 2021 года на заседании областного парламента при рассмотрении данных законопроектов правительства РФ. Прошу вас отклониь эти законопроекты и тем самым заявить личную и политическую позицию о недопустимости сегрегации в обществе и нарушения конституционных прав граждан — жителей Оренбургской области. Также прошу председателя Законодательного собрания области Сергея Грачёва поставить на голосование депутатов вопрос о размещении итогов поименного голосования депутатов по этим законопроектам в сети Интернет на сайте Законодательного собрания, что позволит исполнить требование статьи 29 Конституции РФ о праве граждан на получение общедоступной информации, затрагивающей их права и свободы, а также положения Регламента Законодательного собрания», — говорится в обращении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 24 ноября два комитета регионального парламента проводят публичные слушания с обсуждением резонансных федеральных законопроектов. Участниками станут депутаты, чиновники, врачи, общественники.