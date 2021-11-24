Манила, 24 ноября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Старейшая жительница планеты Франциска Сусано умерла в городе Кабанкалан на Филиппинах в возрасте 124 лет, 23 ноября сообщили городские власти на своей странице Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филлипины

Смерть наступила 22 ноября. Причины кончины женщины не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года на японском острове Хоккайдо скончался Масадзо Нонака, которого признали старейшим мужчиной на Земле. Ему было 113 лет.