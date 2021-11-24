Ульяновск, , 07:29 — REGNUM В Ульяновской области с наступлением холодов продолжают регистрировать аварии на коммунальных сетях. Очередное ЧП произошло в региональном центре, сообщает управление МЧС.

Водопропускные трубы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Информация о происшествии поступила спасателям 23 ноября в 15:10. Сообщалось, что на улице Карла Маркса в Ленинском районе Ульяновска прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 150 миллиметров.

Из-за аварии без холодной воды остались три многоквартирных и 364 частных дома, в которых проживают 1092 человека, в том числе 258 детей.

По данным управления, водоснабжение было восстановлено в 16:35, после чего началось наполнение системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Ульяновске в посёлке Вырыпаевка прорвало трубу холодного водоснабжения, без воды оставались 5280 человек. 21 ноября из-за прорыва трубы без водоснабжения оказались 3270 жителей Димитровграда.

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Напомним, что в Железнодорожном районе Ульяновска завершается строительство двух новых магистральных водоводов.

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